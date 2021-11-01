Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

За помощь в поимке сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева пообещали 100 тыс. руб.

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Объявлено вознаграждение за содействие в поисках осужденного за бандитизм Магомеда Алханова, который сбежал из психиатрической больницы в Астрахани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управление ФСИН в понедельник.

"УФСИН объявило денежное вознаграждение за поимку беглого преступника. Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы Алханов Магомед Хасанович, 1982 года рождения. За оказание помощи в розыске и поимке преступника объявлено вознаграждение 100 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Алханов был объявлен в розыск 26 октября, когда сбежал из астраханской психбольницы, где он находился для проведения медицинской экспертизы.

Алханов проходил по делу о вооруженном нападении 29 февраля 2000 года в составе банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Нападение произошло в горной местности в районе села Улус-Керт Шатойского района (Чечня). В результате нападения погибли 84 военнослужащих, еще четверо были ранены.

Беглец осужден по ст. 209 УК РФ (бандитизм).

Магомед Алханов Астрахань ФСИН Шамиль Басаев Хаттаб

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки зафиксировано 40,4 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки зафиксировано 40,4 тыс. новых случаев COVID-19

Зюганов сообщил о внутрипартийной проверке инцидента с Рашкиным

Зюганов сообщил о внутрипартийной проверке инцидента с Рашкиным

Умер предполагаемый виновник взрыва газа в Набережных Челнах

Умер предполагаемый виновник взрыва газа в Набережных Челнах
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил, что в РФ встречается до 10 сублиний "дельта"-штамма COVID

Замглавы Ростова Великого арестовали по делу о взятках

Александр Бастрыкин: в России назрел вопрос кодификации миграционного законодательства

Александр Бастрыкин: в России назрел вопрос кодификации миграционного законодательства

Глава Тувы сообщил, что погибшие девочки были сброшены с балкона

В Новосибирске трое рабочих провалились в яму с кипятком в подвале лицея

Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });