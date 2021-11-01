За помощь в поимке сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева пообещали 100 тыс. руб.

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Объявлено вознаграждение за содействие в поисках осужденного за бандитизм Магомеда Алханова, который сбежал из психиатрической больницы в Астрахани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управление ФСИН в понедельник.

"УФСИН объявило денежное вознаграждение за поимку беглого преступника. Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы Алханов Магомед Хасанович, 1982 года рождения. За оказание помощи в розыске и поимке преступника объявлено вознаграждение 100 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Алханов был объявлен в розыск 26 октября, когда сбежал из астраханской психбольницы, где он находился для проведения медицинской экспертизы.

Алханов проходил по делу о вооруженном нападении 29 февраля 2000 года в составе банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Нападение произошло в горной местности в районе села Улус-Керт Шатойского района (Чечня). В результате нападения погибли 84 военнослужащих, еще четверо были ранены.

Беглец осужден по ст. 209 УК РФ (бандитизм).