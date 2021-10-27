Более 60% россиян сочли опасными призывы не прививаться от COVID

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (64%) убеждены, что призывать людей отказаться от вакцинации - означает подвергать их жизнь и здоровье опасности, среди сограждан в возрасте от 60 лет такого мнения придерживаются 76% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Противоположной точки зрения придерживаются более четверти россиян (28%), среди сограждан 35-44 лет эта доля составляет 40%, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 8% респондентов затрудняются оценить степень опасности таких призывов.

Результаты исследования показывают, что, по мнению 73% респондентов в нынешних сложившихся условиях призывать людей отказываться от вакцинации недопустимо, и никто не имеет права это делать, не согласен с этим каждый пятый россиянин (22%).

Всероссийский инициативный опрос был проведён 24 октября 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.