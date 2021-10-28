Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В мэрии Москвы отметили рост спроса на вакцинацию от COVID-19

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Москве с прошлой недели отмечается увеличение числа желающих сделать прививку от коронавируса или пройти ревакцинацию, сейчас в день прививается 26-27 тысяч человек, сообщила телеканалу "Россия-24" заммэра города Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день у нас в среднем вакцинируются в день 26-27 тысяч человек, из них повторно 7-8 тысяч", - сказала она.

Во время предыдущего всплеска заболеваемости в июне после решения ввести QR-коды для общепита в мэрии отмечали, что в день на прививку стали записываться до 87 тысяч человек. 7 июля, открывая пункт вакцинации в Лужниках", мэр города Сергей Собянин объявил, что за предыдущие сутки дозу вакцины в городе получили 105 тысяч человек.

На прошлой неделе мэр ввел домашний режим для непривившихся пенсионеров с 25 октября. С 28 октября по 7 ноября он объявил в городе нерабочие дни. Театры и музеи с 28 октября могут принимать посетителей и зрителей только по QR-кодам о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании. Собянин объяснил, что QR-коды вводятся надолго, чтобы люди постепенно привыкали к необходимости вакцинации.

21 октября Ракова сообщила, что в городе устойчивый иммунитет к коронавирусу после прививки есть у 3,4 млн человек, а не у 5,2 млн, как следовало из периодически оглашаемых данных о ходе вакцинации.

По словам Раковой, в мэрии ситуацию с коронавирусом оценивают как напряженную, поскольку несмотря на некоторое снижение суточных показателей заболеваемость продолжает расти. Чиновники надеются, что введенные "эпидемиологические каникулы" дадут результат и позволят в ближайшие недели снизить темпы заболеваемости. Ракова пояснила, что это позволит системе здравоохранения "не скатиться в коллапс, не захлебнуться" и обеспечить всех пациентов необходимой медпомощью.

Заммэра добавила, что при нынешнем уровне заболеваемости COVID-19 главное - сбить темп ее роста, чтобы система здравоохранения могла продолжить работу.

"В этих условиях быстрый эффект дают только меры разобщения, эпидемиологические меры, которые позволяют сократить или к нулю - насколько это возможно - свести цепочку распространения вируса", - убеждена она.

По ее словам, предыдущий опыт долгих нерабочих периодов показал эффективность этой меры.

Введение QR-кодов не может стать заменой эпидемиологическим каникулам, это дополнительная мера, которая должна вводиться "на три-четыре месяца", чтобы стимулировать людей вакцинироваться, добавила заммэра.

Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Анастасия Ракова

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве подвели результаты первого этапа исследований COVID-вакцины для детей

Пандемия коронавируса

Гинцбург сообщил, что в Москве циркулирует уже около 10 вариантов "дельта"-штамма

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве вновь выросла до значений конца июня

Нерабочие дни начались в Московском регионе

Нерабочие дни начались в Московском регионе

На Красной площади в Москве планируют запретить ездить на велосипедах и самокатах

На Красной площади в Москве планируют запретить ездить на велосипедах и самокатах

Компаниям в Москве, которые не закроются в нерабочие дни, грозит штраф до 1 млн руб.

Компаниям в Москве, которые не закроются в нерабочие дни, грозит штраф до 1 млн руб.
Пандемия коронавируса

Специализированные алкомаркеты будут закрыты в Москве во время нерабочих дней

Специализированные алкомаркеты будут закрыты в Москве во время нерабочих дней
Пандемия коронавируса

Алкомаркеты Москвы сообщили о требованиях властей закрыться на период нерабочих дней

Алкомаркеты Москвы сообщили о требованиях властей закрыться на период нерабочих дней
Пандемия коронавируса

В Москве возобновила работу горячая линия для самоизолированных

Москвичам пообещали теплую солнечную погоду в конце октября - начале ноября

Москвичам пообещали теплую солнечную погоду в конце октября - начале ноября
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });