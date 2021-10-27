Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Балтфлот поощрит сержантов, спасавших людей при пожаре в Балтийске

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота, сержантов Юрия Прохоренко и Раджаба Резванова поощрят за спасение людей после взрыва газа в Балтийске, сообщила-пресс-служба флота.

В РоссииИз-за взрыва газа в доме в Балтийске объявят режим муниципальной ЧСЧитать подробнее

"За проявленное мужество при спасении людей военнослужащие будут поощрены командованием Балтийского флота", - сообщила пресс-служба.

Там сообщили, что сержанты спасли из горящего и задымленного здания нескольких человек.

Накануне сообщалось о взрыве газа и последовавшем за этим пожаре в жилом доме в Балтийске Калининградской области.

Балтфлот Калининградская область Балтийск

Новости по теме

Новости

РКН нашел более 2,4 тыс. запрещенных в РФ материалов, которые не удалил YouTube

РКН нашел более 2,4 тыс. запрещенных в РФ материалов, которые не удалил YouTube

На причастность к убийству банкира Яхонтова проверят его бывшего бизнес-партнера

Сенатор Львова-Белова станет новым детским омбудсменом

Сенатор Львова-Белова станет новым детским омбудсменом

Главкосмос договорился о полете 4 космических туристов к МКС в 2024 году

Главкосмос договорился о полете 4 космических туристов к МКС в 2024 году

Суд Петербурга выпустил из-под стражи вдову рэпера Картрайта

Суд Петербурга выпустил из-под стражи вдову рэпера Картрайта
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала

Пандемия коронавируса

Более 60% россиян сочли опасными призывы не прививаться от COVID

ГИБДД сведет к минимуму контакты с водителями в нерабочие дни

ГИБДД сведет к минимуму контакты с водителями в нерабочие дни
Пандемия коронавируса

Путин выступил за разработку процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации

ФССП взыщет с Навального долги по искам Пригожина и блогера Жирухина

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });