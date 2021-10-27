Балтфлот поощрит сержантов, спасавших людей при пожаре в Балтийске

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота, сержантов Юрия Прохоренко и Раджаба Резванова поощрят за спасение людей после взрыва газа в Балтийске, сообщила-пресс-служба флота.

"За проявленное мужество при спасении людей военнослужащие будут поощрены командованием Балтийского флота", - сообщила пресс-служба.

Там сообщили, что сержанты спасли из горящего и задымленного здания нескольких человек.

Накануне сообщалось о взрыве газа и последовавшем за этим пожаре в жилом доме в Балтийске Калининградской области.