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Петербургский суд продлил арест обвиняемому в убийстве жены нефрологу Земченкову

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга продлил пребывание под стражей врача Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве супруги.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, медик останется под стражей по 28 января 2022 года.

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В начале октября Санкт-Петербургский городской суд из-за процессуальных нарушений отменил решение Октябрьского районного суда от 27 июля о продлении содержания Земченкова в СИЗО и отправил материалы на новое рассмотрение. Как уточняли "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов города, до пересмотра Земченков будет оставаться в СИЗО.

Земченков - бывший главный нефролог Петербурга, обвиняемый в убийстве супруги. Под стражей находится с апреля. По версии следствия, в феврале 2010 года в квартире дома на улице Чапыгина Земченков во время ссоры неустановленным способом убил супругу Ирину, затем расчленил, а части тела выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. В марте того же года в связи с исчезновением женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

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