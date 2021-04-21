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Петербургский нефролог Земченков отказался от признания в убийстве жены

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков, признавшийся ранее в убийстве супруги, заявил следствию о самооговоре. Об этом сообщил журналистам в среду адвокат Александр Почуев, представляющий интересы семьи медика.

Отказ от признательных показаний оформлен протокольно и зафиксирован на видеозаписи. По данным Почуева, в убийстве Земченков признался "в результате 15-часового общения с оперативными сотрудниками, глубокой ночью, находясь под психологическим воздействием".

"Потерпевшая сторона, которую представляю я, считает недопустимым построение расследования пропажи без вести их матери исключительно на признательных показаниях их отца. Других веских доказательств просто нет", - отметил адвокат.

Он добавил, что следствие еще не отработало несколько других версий, не связанных с Земченковым.

2 апреля Октябрьский районный суд Петербурга арестовал бывшего главного нефролога Петербурга Земченкова до 27 апреля.

По версии следствия, в феврале 2010 года в квартире дома на улице Чапыгина он во время ссоры неустановленным способом убил супругу Ирину, затем расчленил, а части тела выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. В марте того же года в связи с исчезновением женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве (часть1 статьи 105 УК РФ).

Земченков имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Является заместителем председателя Российского диализного общества, возглавляет нефрологическое отделение Мариинской больницы. Автор более 100 публикаций в области нефрологии.

Петербург Александр Земченков

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