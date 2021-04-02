Главный нефролог Петербурга арестован за убийство жены

Архивное фото Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО заведующего нефрологическим отделением Мариинской больницы, главного внештатного нефролога городского комитета здравоохранения Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве и расчленении супруги в 2010 году.

Объединенная пресс-служба судов города в пятницу сообщает, что Земченков арестован по 27 апреля.

Земченков и его защитник просили у суда о домашнем аресте.

Срок предварительного следствия по этому делу продлен до 28 апреля, добавляют в пресс-службе.

Главный внештатный нефролог Петербурга, заведующий нефрологическим отделением Мариинской больницы Земченков был задержан 30 марта. Накануне суд отложил заседание по избранию в отношении него меры пресечения с продлением срока задержания на 72 часа.

Дело петербургского нефролога

По версии следствия, в феврале 2010 года в квартире дома на улице Чапыгина он во время ссоры неустановленным способом убил супругу Ирину, затем расчленил, а части тела выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. В марте того же года в связи с исчезновением женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

В ориентировках на розыск Земченковой сообщалось, что в районе полудня 23 февраля 2010 года она ушла из дома на работу - в роддом №6 имени Снегирева, однако до места не добралась.

О пропаже известного в городе акушера-гинеколога писали многие городские СМИ; родственники и добровольцы раздавали в общественных местах фотографии женщины и прочесывали маршруты, которыми она могла следовать. Предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.

В 2014 году следователь СКР Динара Камалутдинова сообщала газете "Аргументы и факты" о трех версиях исчезновения Земченковой: убийство на профессиональной почве, из корыстных побуждений или близким родственником. Установить причастных, по ее словам, не удалось из-за "неоперативной работы сотрудников милиции на первоначальном этапе следствия".

"Когда дело поступило в СК, уже не было возможности получить запись с камеры видеонаблюдения, расположенной напротив подъезда Ирины, а проведенные в квартирах и на дачах обыски, спустя столь длительный срок, ничего не дали. Расследование уголовного дела будет возобновлено при появлении вновь открывшихся обстоятельств, оперативно-разыскные мероприятия ведутся по настоящее время", - рассказывала Камалутдинова.

Возобновление расследование

Новый виток производство по делу об убийстве гинеколога получило в декабре 2020 года, после обращения к председателю СК РФ Александру Бастрыкину 92-летнего отца пропавшей - доктора ветеринарных наук, профессора Геннадия Кононова. К расследованию подключили криминалистов. Сотрудники СК проанализировали имевшиеся в материалах данные, допросили новых свидетелей, а также - с применением полиграфа - супруга женщины. Совокупность полученной информации указала, что Земченкову мог убить муж.

По данным СМИ, главный нефролог Петербурга пошел на преступление из-за желания быть с другой женщиной. От погибшей супруги мужчина имеет троих детей, в браке с новой женой родились двое детей.

В 2020 году по иску Земченкова Петроградский районный суд признал его якобы пропавшую без вести супругу умершей. Соответствующая запись имеется в картотеке суда.

На сайте Мариинской больницы сообщается, что Земченков имеет ученую степень кандидата медицинских наук, является доцентом кафедры внутренних болезней и нефрологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова и кафедры нефрологии и диализа Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова. С 2008 года Земченков - главный внештатный специалист-нефролог городского комитета по здравоохранению, с 2011 года - заместитель председателя Российского диализного общества. Является автором более 100 публикаций в области нефрологии.

В Мариинской больнице Земченкова "Интерфаксу" охарактеризовали как "уникального специалиста с "золотыми руками", который спас многие жизни". Решение о его дальнейшей работе в учреждении пока не принято.