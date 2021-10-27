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В Екатеринбурге прошли обыски по делу бывшего схиигумена о возбуждении ненависти

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного комитета, в том числе центрального аппарата, проводят следственные действия в рамках дела Николая Романова (бывший схиигумен Сергий) о возбуждении ненависти, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Павел Бабиков в среду.

"Вчера и сегодня проводятся обыски (в Екатеринбурге у людей, которые посещали монастырь - ИФ). Как мы полагаем, с целью установления человека, который разместил видео с отцом Сергием в интернете. Также идут допросы свидетелей", - сказал Бабиков.

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Официальным подтверждением этой информации со стороны следственных органов агентство пока не располагает.

Ранее сообщалось, что Романову и его соратнику Всеволоду Могучеву, по информации адвокатов, было предъявлено обвинение по п."в" ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти). Поводом стало несколько роликов, размешенных в интернете. Первый находится под арестом в московском СИЗО, второй - в СИЗО-1 Екатеринбурга.

Романов был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, а 10 сентября прошлого года отлучен от церкви. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где был духовником, однако в конце декабря прошлого года его задержали.

29 декабря Басманный суд Москвы санкционировал арест Романова. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст. 330 УК РФ (самоуправство). Сейчас его дело рассматривает московский суд.

Екатеринбург Николай Романов схиигумен Сергий

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