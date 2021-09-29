Уральскому экс-схиигумену предъявили обвинение в экстремизме

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР в среду предъявило обвинение Николаю Романову (уральскому экс-схиигумену Сергию) в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Павел Бабиков.

"Отцу Сергию (Николаю Романову - ИФ) сегодня предъявили обвинение в экстремизме", - сказал Бабиков.

Он также уточнил, что речь идет о пункте "в" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти). По данному делу, помимо Романова, проходит также Всеволод Могучев (соратник экс-схиигумена - ИФ) и неопределенный круг лиц. В материалах дела фигурирует несколько видеороликов, размещенных в интернете.

Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что Могучев был задержан 1 сентября в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти), возбужденного ГСУ СКР в отношении него и его куратора – Романова. В основу материалов дела легла информация о видеороликах, размещенных в одном из интернет-каналов, "видеоконтент пропагандировал ненависть и вражду по отношению к иудеям и мусульманам".

Адвокат Могучева подтвердил "Интерфаксу", что его подзащитному предъявлено обвинение по части 2 статьи 282 УК РФ. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Могучева до 20 октября, он содержится в СИЗО №1 в Екатеринбурге.

Один из адвокатов Романова Павел Бабиков позже сообщил агентству, что его подзащитный - Романов (экс-схиигумен Сергий) - также является фигурантом дела по ст. 282 УК РФ совместно с Могучевым.

Романов был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, а 10 сентября прошлого года отлучен от церкви. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где был духовником, однако был задержан в конце декабря прошлого года.

29 декабря Басманный суд Москвы санкционировал арест Романова. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 110.1 (склонение к самоубийству), части 3 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и статьи 330 УК РФ (самоуправство). В настоящее время его дело рассматривается в суде в Москве.