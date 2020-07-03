Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, проклявшего закрывающих храмы

Церковный суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбурге Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Суд Екатеринбургской епархии в пятницу признал схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии COVID-19, виновным в нарушении монашеских обетов и лишил его сана.

"Суд постановил. Первое: признать игумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов. Второе: в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов извергнуть игумена Сергия Романова Николая Васильевича из священного сана", - сказал журналистам по итогам заседания суда митрофорный протоиерей Николай Малета.

Также суд попросит правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении решения о лишении сана. Кроме того, по словам Малеты, Епархиальный церковный суд выражает надежду, что правоохранительные органы "проведут тщательное исследование упомянутых свидетельств, чему екатеринбургская епархия окажет всяческое содействие".

Руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии отец Максим Миняйло заявил журналистам, что "после извержения из сана возвращение священного сана невозможно".

Среднеуральский женский монастырь, где живет игумен Сергий, "вернется под управление Екатеринбургской епархии", отметил Миняйло.

Это заседание суда Екатеринбургской епархии по делу мятежного схиигумена уже стало третьим по счету. Данное заседание священник снова проигнорировал. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе епархии ранее в пятницу.

На первое заседание церковного суда 16 июня схиигумен пришел с заранее заготовленной речью, произнес ее и ушел, отказавшись разговаривать с участниками заседания. Заседание 26 июня он пропустил.

Ковид-диссидент из РПЦ

Схиигумен Сергий - ковид-диссидент. Весной в интернете разошлись записи его выступлений, на которых он называет пандемию коронавируса выдумкой, осуждает церковные власти за подчинение Роспотребнадзору и проклинает - за закрытие храмов в период эпидемии, а также говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным.

Сначала ему запретили проповедовать и высказываться публично. В мае за нарушение этого ограничения и несоблюдение карантинных мер его запретили в служении, а его дело передали в епархиальный суд. После первого заседания этого суда он захватил Среднеуральский монастырь, духовником которого является, и позвал казаков охранять обитель. Настоятельница монастырь покинула. С тех пор схиигумен успел призвать патриарха Кирилла сложить полномочия, а россиян - не голосовать по поправкам в Конституцию.

В свою очередь Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в действиях схиигумена признаки административного правонарушения по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). По этой статье священнику грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Суд в Верхней Пышме рассмотрит данное дело 7 июля.