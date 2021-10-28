Выброс аммиака на химзаводе под Вологдой локализован

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Последствия выброса аммиака на заводе "ФосАгро" в Череповце (Вологодская область) устранены, предприятие продолжает работу, сообщила компания.

"Сегодня, в 7:12, на локальном участке цеха по производству жидких комплексных удобрений АО "Апатит" в Череповце в результате внеплановой остановки оборудования сработала система защиты, из-за чего произошел кратковременный выход через противоаварийное отверстие незначительного количества аммиака (...) Выход аммиака незначительный, локализован, его последствия оперативно устранены. Угрозы окружающей среде и здоровью работников завода и жителей Череповца нет, производство продолжает работу", - говорится в сообщении.

Пострадавшие в результате инцидента работник цеха и два сотрудника подрядной организации были экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.