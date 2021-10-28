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Выброс аммиака произошел на химзаводе под Вологдой

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали из-за выброса аммиака на химзаводе в Череповце в Вологодской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Выброс аммиака произошел на предприятии по производству фосфорсодержащих минеральных удобрений", - сказал собеседник агентства.

В городе проводятся замеры уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию об инциденте. По данным ведомства, в результате выброса аммиака пострадали три человека. На место ЧП выехали сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и скорой помощи.

В Череповце расположена основная производственная площадка "ФосАгро". Компания готовит комментарий по происшествию.

Череповец Вологодская область МЧС

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