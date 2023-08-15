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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

В Пермском крае при выбросе аммиака на мясокомбинате пострадали люди

Двое пострадавших госпитализированы, еще один будет лечиться амбулаторно

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В городе Чайковский в производственном помещении мясокомбината произошел выброс аммиака, есть пострадавшие, сообщили в управлении МЧС по Пермскому краю. Их число и состояние не уточняется.

Инцидент произошел 15 августа поздним утром. По данным МЧС, аммиак не вышел за пределы производственного помещения.

Из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек.

Анализ воздуха показал, что за пределами мясожирового цеха ПДК аммиака не превышено. Угрозы для здоровья и жизни населения нет.

Причина случившегося выясняется.

В пресс-службе регионального Минздрава "Интерфаксу" сообщили, что после инцидента трое мужчин были доставлены в больницу.

"Одному из них оказана необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Двое других мужчин госпитализированы, состояние обоих оценивается как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, инцидент произошел на территории ЗАО "Агрофирма "Мясо"". Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

В приемной ЗАО "Агрофирма "Мясо"" от комментариев отказались.

МЧС Минздрав Пермский край Чайковский Агрофирма Мясо
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