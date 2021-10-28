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Заочно арестован экс-заключенный, передавший видео пыток в тюремной больнице

Заочно арестован экс-заключенный, передавший видео пыток в тюремной больнице
Туберкулезная больница ФСИН № 1 в Саратове, в которой были выявлены жестокие пытки заключенных
Фото: Филипп Кочетков/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Саратова заочно арестовал находящегося в федеральном розыске Сергея Савельева, передавшего правозащитной организации Gulagu.net видеозаписи пыток заключенных в Саратовской тюремной больнице ОТБ №1, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александр Бахарев.

"18 октября суд заочно заключил Савельева под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания. Савельеву инкриминируется ч.2 ст 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)", - сказал Бахарев.

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. Среди них - опубликованные материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

В настоящее время по фактам пыток СКР расследует семь уголовных дел.

По данным СМИ, видеозаписи с пытками в ОТБ-1 передал правозащитникам гражданин Белоруссии Савельев, осужденный в РФ за перевозку и сбыт наркотиков. Как сообщают медиа, в колонии Савельева привлекли к работе в качестве секретаря и системного администратора. Он отвечал за локальную сеть и видеокамеры, вел документацию, выдавал видеорегистраторы сотрудникам.

23 октября Савельев объявлен в федеральный розыск.

Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России 25 мая текущего года. Он был основан в 2011 году для защиты прав заключенных.

Саратов ФСИН Сергей Савельев

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