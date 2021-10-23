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Экс-заключенный Савельев, передавший видео саратовских пыток, объявлен в розыск

Экс-заключенный Савельев, передавший видео саратовских пыток, объявлен в розыск
Туберкулезная больница ФСИН № 1 в Саратове, в которой были выявлены жестокие пытки заключенных
Фото: Филипп Кочетков/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило в розыск Сергея Савельева, передавшего правозащитной организации Gulagu.net видеозаписи пыток заключенных в Саратовской тюремной больнице ОТБ №1.

Карточка Савельева появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. В ней уточняется, что он "разыскивается по статье УК".

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что организация получила и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. Среди них - опубликованные материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

По данным СМИ, видеозаписи с пытками в ОТБ-1 передал правозащитникам гражданин Белоруссии Савельев, осужденный в РФ за перевозку и сбыт наркотиков. В колонии Савельева привлекли к работе в качестве секретаря и системного администратора. Он отвечал за локальную сеть и видеокамеры, вел документацию, выдавал видеорегистраторы сотрудникам.

В настоящее время по фактам пыток СК расследует семь уголовных дел.

Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России 25 мая текущего года. Он был основан в 2011 году для защиты прав заключенных.

Саратовская область Сергей Савельев

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