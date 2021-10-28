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В Кремле не знают причин розыска экс-заключенного, передавшего видео с пытками

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не знают о причинах объявления в розыск Сергея Савельева, распространившего видеозапись пыток заключенных в саратовской тюремной больнице.

На вопрос журналистов, насколько правомерно объявление в розыск Савельева, который сообщил о серьезных преступлениях, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Мы не знаем причин, по которым он был подан в розыск. Я рекомендую за причинами обращаться в правоохранительные органы. Это не наша сфера".

Что касается всей этой ситуации, отметил представитель Кремля, "оперативная была реакция Генпрокуратуры, которая начала соответствующие проверки во ФСИН". "Поэтому сначала нужно дождаться результатов этой проверки", - сказал Песков.

WikiLeaks

На вопрос журналистов, нет ли параллелей с этим делом и обнародованием важных сведений, имевших большой общественный резонанс, со стороны Эдварда Сноудена и Wikileaks, пресс-секретарь главы государства ответил: "Я здесь воздержусь от каких-то параллелей, комментариев".

Cуд Саратова заочно арестовал находящегося в федеральном розыске Сергея Савельева, передавшего правозащитной организации Gulagu.net видеозаписи пыток заключенных в Саратовской тюремной больнице ОТБ №1, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александр Бахарев.

Дмитрий Песков Генпрокуратура Саратовская область

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