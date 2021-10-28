Конкурс на должность мэра Оренбурга перенесли на декабрь из-за COVID-19

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Городской совет Оренбурга сообщил, что перенес с 19 ноября на 20 декабря конкурс по отбору кандидатур на должность главы города из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

При этом конкурсная комиссия продлит срок приема документов от претендентов. Ранее предполагалось, что крайний срок подачи документов - 29 октября. Теперь принято решение, что прием документов после нерабочих дней продлится с 8 по 18 ноября.

Спикер горсовета Ольга Березнева объяснила, что "в городе усилены антиковидные меры и контроль их соблюдения", в то же время "ежедневно в приемную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Оренбурга поступает достаточно большое количество обращений, в том числе и за консультацией".

По ее словам, депутаты решили, что нужно "учитывать введенные ограничения для того, чтобы все желающие, которые не имеют возможности (по объективным причинам) подготовить и сдать документы в установленные сроки, смогли бы в дальнейшем поучаствовать в конкурсе".

Пока комиссия приняла девять заявлений от выдвиженцев на пост главы Оренбурга.

С февраля 2020 года по сентябрь 2021 года главой города был Владимир Ильиных. Он ушел с должности в связи с избранием в Госдуму. Горсовет досрочно прекратил его полномочия 7 октября и объявил конкурс на пост мэра.