Косуля спровоцировала смертельное ДТП в Белгородской области

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Грузовик столкнулся с легковушкой в Белгородской области из-за выбежавшей на дорогу косули, сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным, ДТП произошло в четверг около 7:30 в Чернянском районе на 64 км автодороги "Старый Оскол - Чернянка - Новый Оскол".

Водитель большегруза МАN в составе полуприцепа сбил внезапно выбежавшую на дорогу косулю, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21074".

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.