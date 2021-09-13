В ДТП с лосем под Тулой погибли два человека

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с диким животным в Алексинском районе Тульской области, сообщил в понедельник отдел пропаганды регионального УГИБ.

По предварительной информации, накануне вечером на третьем километре автодороги Алексин-Ноогуровский машина ВАЗ-2111 врезалась в лося, который перебегал дорогу. От удара автомобиль улетел в кювет и несколько раз перевернулся.

В результате ДТП погибли водитель и его пассажир.