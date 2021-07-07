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Пара с ребенком погибла в ДТП после попытки объехать лося

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Тюменской области на федеральной трассе "Тюмень - Ханты-Мансийск" Mitsubishi Galant столкнулась с фурой, погибли находившиеся в легковой машине супруги и их семилетний ребенок, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Еще один ребенок - 11-летний мальчик - госпитализирован с травмами.

Авария произошла в Уватском районе Тюменской области, на 379-м километре трассы в 0:14 по местному времени.

По предварительным данным, на трассу вышел лось. Водитель Mitsubishi Galant попытался его объехать, его машина зацепила обочину, ее выбросило на встречную полосу. Там машина столкнулась с большегрузом "МАЗ" и слетела в кювет.

Погибшая семья ехала из Ханты-Мансийска отдыхать на юг.

В ГИБДД отметили, что водитель Mitsubishi был пристегнут. Как ехали его сыновья, выяснить не удалось, поскольку задняя часть автомобиля сильно деформирована.

Тюменская область Уватский район Ханты-Мансийск ГИБДД

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