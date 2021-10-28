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В Петербурге заканчиваются запасы "Спутника Лайт"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В комитете здравоохранения Петербурга сообщили, что у них нет информации о поставках "Спутника Лайт" в город, в то время как эта вакцина на городской фармацевтической базе закончилась, а имеющиеся 35 тысяч доз осталось только в поликлиниках для тех, кто записался заранее.

"Осуществлять вакцинацию и повторную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке", - отметили в комитете.

При этом источник "Интерфакса" в министерстве здравоохранения РФ отметил, что информация о новых поставках вакцины "Спутник Лайт" в Петербург находится в распоряжении местного комитета по здравоохранению. Так собеседник агентства ответил на вопрос агентства о дефиците "Спутника Лайт" в городе.

Ежедневно в Петербурге прививаются более 20 тыс. человек. За последние сутки было сделано 25 370 инъекций, сообщается в телеграм-канале комитета по здравоохранению.

В понедельник губернатор Александр Беглов сообщил о необходимости увеличения темпов вакцинации до 40 тыс. человек в сутки.

На прошлой неделе председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что запаса вакцин в Петербурге хватит до конца года.

По данным на четверг, запас вакцин ("Спутник", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона") в городе составляет более 693 тыс. доз.

Всего в Петербурге полный цикл вакцинации прошли 1,877 млн человек, что составляет 35% от всего населения.

Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Спутник Лайт

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