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Дефицит вакцины "Спутник Лайт" возник в Красноярском крае

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае заканчиваются запасы вакцины "Спутник Лайт", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Вакцина "Спутник Лайт" в крае, действительно, заканчивается, и в ближайшие пять дней ее поставок не ожидается. Но во всех прививочных пунктах сейчас в достаточном количестве вакцина "Спутник V". Она поступает в регион регулярно. В настоящее время в крае более 300 тыс. доз вакцины "Спутник V", - сказали сотрудник пресс-службы.

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В Минздраве отметили, что дефицит вакцины "Спутник Лайт" связан с тем, что она является однокомпонентной, а спрос возник из-за введения в регионе системы QR-кодов.

"В крае наблюдается повышение темпов вакцинации. За прошедшие сутки в регионе привилось более 10 тыс. человек, раньше этот показатель составлял около 2 тыс. в сутки. Но Минздрав края готов к повышению темпов вакцинации, препаратов, чтобы привиться от COVID-19, хватит для всех желающих", - добавили в Минздраве.

Как сообщалось, система QR-кодов в крае заработает с 30 октября. Вход в торгово-развлекательные центры по всему краю будет доступен только совершеннолетним жителям при наличии документа, удостоверяющего личность, и наличии действующего QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев). Также можно будет показать сертификат о прививке на бумажном носителе или справку о перенесенном коронавирусе.

Детей до 18 лет в ТРЦ будут пропускать только с родителями при наличии у них всех необходимых документов.

Такие же правила входа будут действовать с 30 октября при посещении культурных и спортивных мероприятий. Ограничения будут распространяться на кинотеатры, театры, концертные залы, спортивные соревнования и физкультурные мероприятия.

Ранее доступ зрителей, достигших 18 лет, на культурные и спортивные мероприятия по QR-кодам в крае должен был начаться с 1 ноября.

Красноярский край Спутник Лайт

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