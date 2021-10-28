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В Госдуму внесен законопроект об экзамене для получения охотничьего билета

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Граждане, желающие получить охотничий билет, должны будут проходить обучение и проверку знаний охотничьего минимума, следует из законопроекта, внесенного правительством в Госдуму.

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Документ предполагает, что впервые претендующие на получение охотничьего билета россияне будут обязаны пройти обучение требованиям охотминимума и проверку на знание требований. Охотминимум включает в себя знание правил охоты, требований техники безопасности и основ биологии диких животных.

Также при получении билета нужно будет предоставлять выписку о результатах медицинского освидетельствования, содержащую сведения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием.

В записке говорится, что сейчас граждане при получении билета просто под роспись знакомятся с требованиями охотминимума - а это не гарантирует получение этих знаний. В результате количество нарушений в области охоты в России за год превышает 50 тысяч, а количество несчастных случаев не опускается ниже 40 в год.

Госдума правительство

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