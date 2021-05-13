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Золотов призвал выдавать справки на оружие только в государственных клиниках

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Директор Росгвардии Виктор Золотов считает, что необходимо перестать выдавать в частных медицинских учреждениях медсправки для владения оружием.

"Необходимо выдавать эти справки (разрешающие владеть оружием - ИФ) не в частных клиниках, а именно в государственных структурах", - заявил он на совещании президента с членами правительства в четверг.

Золотов также считает необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешений на оружие. По его мнению, именно к этому возрасту человек может научиться правильно обращаться с оружием и "укрепляется" в своем психологическом состоянии.

"Даже те, кто отслужил в армии, (...) часто в полном объёме не получают той подготовки, которая необходима", - добавил глава Росгвардии.

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Золотов также предложил ужесточить правила для получения охотничьего билета, в частности - ввести практику прохождения учебных курсов. "Говоря военным языком, нужно им проходить курсы молодого бойца", - сказал он, представляя предложения Росгвардии президенту РФ после стрельбы в казанской школе.

По его мнению, для тех, кто впервые планирует получить гладкоствольное оружие, нужен "оптимальный" обучающий курс совместно с охотничьими организациями.

Обсуждение вопросов, связанных с владением оружием, активно возобновилось после трагедии в Казани. 11 мая отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Молодого человека задержали.

В Росгвардии отмечали, что он владел оружием на законных основаниях, получив на него разрешение 28 апреля.

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Росгвардия Виктор Золотов

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