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РФ согласна с идеей отвода из-под санкций компаний, стремящихся к "зелёным" проектам

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - РФ считает правильной идею отвода из-под санкций российских компаний, готовых участвовать в "зелёных" экономических проектах, однако не факт, что будет просить об этом другие страны, сообщил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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"По крайней мере, мы обозначаем эту проблему: что вы (страны, которые ввели санкции против компаний РФ - ИФ) отрезали от технологий и от финансирования", - сказал он в четверг вечером на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Это не значит, что Россия будет просить об этом, наверное", - добавил он, отвечая на вопрос о том, может ли российская сторона поднять данный вопрос на конференции по изменению климата COP 26 в Глазго.

Панкин подчеркнул, что тезис о том, что задействованные в "зелёных" экономических проектах компании не должны подвергаться санкциям, "звучит в российском информационном, публичном и экспертном пространстве".

"Если вы хотите, чтобы российские компании занимались энергетическим переходом, то нужны технологии, финансы. Если же отсекаете от этого, то на что рассчитываете?", - продолжил он.

МИД РФ

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