Новые коронавирусные ограничения вступят в силу 30 октября в Приморье

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Дополнительные ограничения по коронавирусу вступят в силу в Приморском крае с 30 октября, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"На период режима повышенной готовности в Приморье, помимо уже приостановленных мероприятий, вводится временное ограничение на оказание в торговых центрах услуг общественного питания, детских игровых комнат и развлекательных центров", - говорится в сообщении.

С 30 октября в регионе при посещении мест общепита, учреждений культуры и спорта нужно будет обязательно предъявить QR-коды о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании, полученные через Госуслуги. Его можно будет предъявить на экране смартфона или в распечатанном виде, чтобы можно было его распознать.

Жителям Приморья нужно будет также соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские маски и перчатки. Тем, кто не прививался по медицинским показаниям или из-за возраста меньше 18 лет, можно будет попасть в учреждения при наличии справки от врача определенного образца.

Кроме того, в Приморье установят ограничения на время работы баров, ресторанов и кафе. С 23:00 и до 6:00 они должны обеспечить обслуживание на вынос. Исключение составляют только заведения, которые работают в зданиях вокзалов и аэропортов. Работодателям порекомендовали на время ограничений отправить сотрудников старше 60 лет на удаленный формат работы на четыре недели для прохождения вакцинации. Сотрудникам, прошедшим вакцинацию, рекомендуют дать отгул с сохранением зарплаты.

Как сообщалось, власти Приморья планировали ввести систему QR-кодов с 15 ноября. Однако в регионе был зафиксирован рекорд по числу заболевших - 270 и 275 человек в сутки. Глава территориального управления Роспотребнадзаора Татьяна Детковская предложила установить новые строгие ограничения, чтобы снизить уровень заболеваемости.