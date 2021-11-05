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Система QR-кодов в Приморье с 8 ноября распространится на торговые центры и салоны красоты

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская предложила расширить в регионе действие системы QR-кодов о прохождении вакцинации от COVID-19 на новые отрасли, включая непродовольственные магазины и предприятия сервиса, сообщает в пятницу пресс-служба краевого правительства.

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"По предложению главного санитарного врача с 8 ноября до особого распоряжения планируется расширить действие системы QR-кодов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в перечень организаций, допуск в которые возможен только при наличии документов, подтверждающих пройденную вакцинацию или перенесенное заболевание, планируется включить предприятия торговли непродовольственными товарами, сервиса и оказания услуг населению, в том числе гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, спа-салоны.

В Приморье на протяжении четырех недель заболеваемость коронавирусом растет.

"Рост коронавирусной инфекции сохраняется на протяжении четырех недель начиная с 4 октября. Среди профессиональных групп, в сравнении с предыдущей неделей, рост среди работников торговли непродовольственными товарами, например, составил 40%", - цитирует пресс-служба главу регионального управления Роспотребнадзора.

Детковская подчеркнула, что для сдерживания роста заболеваемости COVID-19 есть только два пути: вакцинация и строгое соблюдение ограничительных мер.

Из-за ухудшения эпидобстановки с 30 октября в Приморском крае введены дополнительные ограничения. При посещении мест общепита, учреждений культуры и спорта нужно предъявить QR-коды о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании, полученные через Госуслуги.

Бары, рестораны и кафе с 23:00 до 6:00 могут работать только навынос.

Хроника 09 января 2020 года – 05 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Приморский край коронавирус

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