Максимальный суточный прирост случаев COVID-19 зафиксировали в Приморье

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Новый антирекорд по числу новых случаев COVID-19 за все время пандемии зафиксирован в Приморском крае.

Региональный оперштаб в пятницу сообщил, что за сутки выявлено 275 новых случаев коронавируса, умерли четыре человека, 252 выздоровели. Накануне в крае было выявлено 270 заболевших - максимум за все время пандемии.

Специалисты регионального Минздрава связывают рост заболеваемости с началом эпидемиологического осеннего сезона. В прошлом году он также пришелся на конец октября и нарастал до конца декабря.

Всего в крае за время пандемии коронавирусом заразились 76 тыс. 677 человек, выздоровели 67 тыс. 142, умерли 1 тыс. 254 человека.

Как сообщалось, Роспотребнадзор предложил ввести в крае с 30 октября дополнительные ограничения по коронавирусу. Это запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, работу заведений общепита с 23:00 до 6:00, перевод на удаленную работу сотрудников старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Также предлагается ввести самоизоляцию для неработающих и невакцинированных приморцев старше 60 лет.