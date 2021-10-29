Мероприятия численностью более 30 человек запретили в Башкирии из-за COVID-19

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Новые ограничения вводятся в Башкирии в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба главы республики в пятницу.

"Согласно новой редакции документа (указа главы региона - ИФ), рекомендуется отменить, а при невозможности - перенести проведение деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с количеством участников более 30 человек", - говорится в сообщении.

Исключения составят мероприятия, проводимые на основании решения регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.

Кроме того, в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с 23:00 до 6:00 запрещается проведение развлекательных шоу и оказание услуг общепита, за исключением доставки. Приостанавливается работа детских игровых комнат и развлекательных центров.

Республиканские организации культуры и здравоохранения продолжат свою плановую деятельность.

С 29 октября вводится режим самоизоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или не перенесли заболевание в течение последних шести месяцев.

Те же категории работников предлагается перевести на дистанционный режим работы на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.

Работодателям также рекомендуется рассмотреть возможность освобождения сотрудников от работы в течение двух дней с сохранением зарплаты при вакцинации против коронавируса, следует из указа.

Также продолжают действовать ранее установленные ограничительные меры. При этом перечень необходимых для предъявления документов дополнен справкой о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.

Как сообщалось, с 4 октября в Башкирии начали действовать антиковидные ограничения, введенные из-за роста заболеваемости. С этого дня посещение государственных учреждений культуры и массовых спортивных мероприятий возможно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста.

С 12 октября аналогичные требования начали действовать в торговых центрах, частных музеях, выставочных залах, библиотеках, кинотеатрах, концертных залах, междугородних автобусах и пригородном поезде "Орлан", с 18 октября - в салонах красоты, косметических салонах, СПА-салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительные комплексах, фитнес-клубах, бассейнах, ресторанах и кафе (если в них более 50 посадочных мест), с 25 октября - на розничных рынках (кроме продовольственных). После 27 октября ПЦР-тесты на COVID-19 для посещения этих объектов не принимаются.

Также в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, не прошедших вакцинацию.