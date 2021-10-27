ВС Башкирии отказался отменить ограничения на доступ в музеи, рестораны и на рынки

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии отклонил коллективный иск к главе республики Радию Хабирову и к его администрации из-за введенных в регионе "коронавирусных" ограничений на доступ в общественные места, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Коллективный административный иск был принят к производству 16 августа. Заявителями стали девять человек. Они требовали признать недействующим пункт 12 приложения №2 указа Хабирова от 1 октября 2021 года.

Этот пункт гласит, что с 4 октября в Башкирии посещение государственных учреждений культуры и массовых спортивных мероприятий возможно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста.

С 12 октября это же требование ввели для торговых центров, частных музеев, выставочных залов, библиотек, кинотеатров, концертных залов, междугородних автобусов и пригородного поезда "Орлан". С 18 октября требование действует в салонах красоты, косметических салонах, СПА-салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительные комплексах, фитнес-клубах, бассейнах, ресторанах и кафе (если в них более 50 посадочных мест), с 25 октября - на розничных рынках (кроме продовольственных).

В начале июля Верховный суд Башкирии зарегистрировал аналогичный коллективный иск от 20 человек. Затем суд установил, что заявление было подано с нарушением требований закона, предъявляемых к его форме и содержанию, и 28 июля вернул его истцам.