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Башкирскую пенсионерку без QR-кода сняли с автобуса и оштрафовали на 2 тыс. руб.

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Стерлитамакский городской суд Башкирии привлек к административной ответственности местную жительницу, пытавшуюся проехать на междугороднем автобусе без сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики в среду.

Суд признал 65-летнюю женщину нарушившей часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и оштрафовал на 2 тыс. рублей.

17 октября пенсионерка села в автобус, следовавший из Кумертау в Уфу, не имея сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции или справки о перенесенном заболевании.

Инспектор патрульно-постовой службы УМВД России по Стерлитамаку, обнаружив нарушение требований указа главы Башкирии о введении режима повышенной готовности, потребовал от женщины пройти в стационарный пост полиции для составления протокола.

"Она отказалась выходить из автобуса, вела себя агрессивно, хваталась руками за сиденья, упиралась ногами, пыталась вызвать чувство сострадания со стороны других пассажиров и настроить их против сотрудников полиции", - отмечает пресс-служба.

В настоящее время на рассмотрении в суде находится еще одно административное дело в отношении пенсионерки по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).

С 4 октября в Башкирии начали действовать антиковидные ограничения, введенные из-за роста заболеваемости. С этого дня посещение государственных учреждений культуры и массовых спортивных мероприятий возможно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста.

С 12 октября аналогичные требования начали действовать в торговых центрах, частных музеях, выставочных залах, библиотеках, кинотеатрах, концертных залах, междугородних автобусах и пригородном поезде "Орлан", с 18 октября – в салонах красоты, косметических салонах, СПА-салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительные комплексах, фитнес-клубах, бассейнах, ресторанах и кафе (если в них более 50 посадочных мест), с 25 октября – на розничных рынках (кроме продовольственных). После 27 октября ПЦР-тесты на COVID-19 для посещения этих объектов принимать перестанут.

Также в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, не прошедших вакцинацию.

Башкирия коронавирус

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