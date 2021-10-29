Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Грузии не переведут Саакашвили в горбольницу, чтобы избежать гражданского противостояния

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили в случае необходимости будет переведен в тюремную больницу, а не в гражданскую.

"Перевод Саакашвили в городскую клинику исключен по причине недопущения гражданского противостояния", - сказал Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".

В миреУкраинский депутат сообщил об отказе Саакашвили от помощи медиковЧитать подробнее

По его утверждению, Саакашвили рассчитывает, что в случае госпитализации в городскую клинику его оттуда силой вызволят сторонники. "Мы не пойдем на такой риск с переводом Саакашвили в городскую клинику и не поставим под угрозу его же сторонников", - сказал Гарибашвили.

Он категорически исключил досрочное освобождение или передачу Саакашвили Украине, гражданином которой является бывший президент Грузии.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили

Новости по теме

Новости

В России за сутки умерли 1 163 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 1 163 пациента с COVID-19
Пандемия коронавируса

Эксперт сообщил о троекратном росте смертности беременных от COVID-19

Пандемия коронавируса

Более 50% россиян сочли нерабочие дни необходимой мерой для борьбы с COVID

Пожар в торговом центре в Кемерове

Суд вынес приговоры фигурантам первого дела о пожаре в "Зимней вишне"

Суд вынес приговоры фигурантам первого дела о пожаре в "Зимней вишне"

Что случилось этой ночью: пятница, 29 октября

Минэкономразвития РФ предложило оказывать продовольственную помощь малоимущим

Минэкономразвития РФ предложило оказывать продовольственную помощь малоимущим

Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу врача Сушкевич

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил заполняемость в 70% на мероприятиях с QR-кодами

Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил заполняемость в 70% на мероприятиях с QR-кодами

Что произошло за день: четверг, 28 октября

РКН составил 2 протокола на "Муз-ТВ" за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });