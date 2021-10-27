Украинский депутат сообщил об отказе Саакашвили от помощи медиков

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение отказаться от облегчающей процесс голодовки помощи медиков, сообщил в среду журналистам после встречи с Саакашвили в Руставской тюрьме врач-анестезиолог, депутат Верховной рады Украины Максим Перебийнис.

"Миша (Михаил Саакашвили - ИФ) сказал, что с сегодняшнего дня из-за того, что ему отказывают в юридической помощи, он отказывается от медицинского наблюдения, он отказывается от анализов и тех медицинских процедур, которые облегчают ему процесс голодовки", - заявил он, отметив, что это еще более осложнит и увеличит риски в период голодовки.

По словам Перебийниса, ему не была дана возможность осмотреть Саакашвили и не был дан доступ к его медицинской истории. Он отметил, что администрация пенитенциарного учреждения объяснила это тем, что на встречу с Саакашвили он был пропущен в статусе депутата, а не врача.

"Мы говорили через стекло", - сказал Перебийнис.

"Я считаю, что любой человек, который ведет голодовку в течение 27 дней, является пациентом, который нуждается в медицинском наблюдении, в определенных медикаментозных анализах", - подчеркнул украинский депутат.

Об отказе Саакашвили от какой-либо медицинской помощи также сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. "Отказ от еды представляет угрозу его жизни", - написала Денисова в фейсбуке в среду.

Она призвала руководство тюрьмы в случае ухудшения состояния здоровья Саакашвили немедленно отреагировать и дать ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в гражданском медицинском учреждении.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего объявил голодовку. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.