Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Власти Грузии не обсуждали с Украиной экстрадицию Саакашвили

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что вопрос экстрадиции на Украину задержанного в стране 1 октября бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, который является украинским гражданином, не обсуждался.

"С полной ответственностью заявляю, что никакой коммуникации с украинской стороной, требований о передаче Михаила Саакашвили не было", - сказал он в субботу журналистам.

В РоссииВ Грузии не переведут Саакашвили в горбольницу, чтобы избежать гражданского противостоянияЧитать подробнее

По его словам, с украинской стороны не было никаких требований по поводу экстрадиции Саакаашвили. "Мы неоднократно разъясняли, что в подобной ситуации экстрадиция не происходит, и не было каких-либо подобных обращений", - отметил Залкалиани.

Накануне навестившие Саакашавили в тюрьме депутаты Рады Украины заявили журналистам, что Украина намерена добиваться его возвращения в страну, и на дипломатическом уровне переговоры по этому вопросу уже ведутся.

В ответ МИД Грузии заявил, что никаких переговоров с Киевом по вопросу передачи Саакашвили Украине не проводилось и не проводится.

Грузия Украина Михаил Саакашвили

Новости по теме

Новости

Патрушев объяснил цель субсидирования Западом "зеленой" энергетики Украины

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 246 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 246 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 30 октября

Пандемия коронавируса

В Китае зафиксировали рекордное с сентября число инфицированных COVID-19

США ужесточат санкции против Ирана, чтобы помешать его программе создания беспилотников

США ужесточат санкции против Ирана, чтобы помешать его программе создания беспилотников

Тиньков заплатил $509 млн по налоговым претензиям США

Илон Маск заявил о планах открыть университет технологий и наук в Техасе

Илон Маск заявил о планах открыть университет технологий и наук в Техасе
Пандемия коронавируса

Разведка США сочла, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

США по итогам расследования подтвердили рыночный статус экономики РФ

Парламент Польши одобрил проект строительства стены на границе с Белоруссией

Парламент Польши одобрил проект строительства стены на границе с Белоруссией
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });