Кремль заявил, что ограничение прав граждан в условиях пандемии должно быть минимальным

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Кремле признали, что в условиях пандемии неизбежно ущемление некоторых прав и свобод граждан, но оно должно быть сведено к минимуму.

"Те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе такие беспрецедентные, как пандемия коронавируса, конечно же, так или иначе, де-факто приводят к поражению некоторых свобод граждан неминуемо, потому что речь идет об угрозе жизни. Пандемия убивает. И, конечно, очень важно сделать все, чтобы минимизировать это поражение в правах", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать высказывание главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, который высказал опасения в связи с тем, что на фоне борьбы с пандемией и терроризмом есть угроза ущемления прав человека.

Глава КС в статье, опубликованной в "Российской газете", призвал власти не увлекаться сильно ограничительными мерами. "Особенно, если учитывать специфику российского менталитета, связанную с длительными традициями преобладания государственных и общественных интересов над личными интересами", - считает Зорькин.