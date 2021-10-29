Голикова заявила о росте смертности в России в сентябре на 18,3% год к году

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Смертность в России в сентябре текущего года возросла на 18,3% по сравнению с сентябрем 2020 года, весь прирост летальных исходов происходит за счет COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова журналистам в пятницу.

"Из общего прироста смертности в сентябре текущего года более 100% приходится на смертность от COVID-19", - уточнила вице-премьер. Она добавила, что "при этом смертность от других заболеваний снизилась на 1,8%".

В январе-сентябре 2021 года рост составил 18,8% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, сказала Голикова

Вице-премьер сообщила, что рост смертности от коронавируса продолжился и в октябре.

"По оперативным данным октября текущего года (на 28.10.2021), по сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19", - сказала Голикова.

Между тем Росстат в пятницу сообщает, что за прошедший сентябрь в России скончались 44 265 человек с коронавирусом. Это на 11,3% меньше, чем в августе, когда, по уточненным данным Росстата, с COVID-19 скончались 49 930 человек. При этом месяцем ранее этот показатель снизился всего на 3,2%, а два месяца назад наблюдался его почти двукратный рост - в июле общее число умерших с коронавирусом было в 1,8 раза выше, чем в июне (27 443 человека).

Для 39 638 пациентов COVID-19 стал основной причиной смерти, что составило 89,5% от общей смертности от коронавируса. Среди них лишь у 5 235 пациентов коронавирус установлен предположительно, для его точной идентификации нужно провести дополнительные исследования. Таким образом, у 34 403 человек COVID-19 точно определен как основная причина смерти.

Еще у 4 627 умерших с коронавирусом инфекция диагностирована в качестве сопутствующего заболевания, у 970 из них COVID-19 существенно повлиял на развитие смертельных осложнений основного заболевания. В 3 657 случаях коронавирус не повлиял на наступление летального исхода.

Всего в сентябре в России умерли 201 945 человек, что на 6 292 человека меньше, чем в августе, когда скончались 208 237 россиян.

По уточненной информации федеральной службы, в августе коронавирус стал основной причиной смерти в 44 217 случаях, из которых в 4 885 случаях необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Сопутствующим заболеванием COVID-19 был в 5 713 случаях смерти, из которых в 4 455 случаях коронавирус никак не повлиял на летальный исход.

Таким образом, в августе с COVID-19 умерли 49 930 человек, в июле - 51 044 человека, в июне - 27 443 человека, в мае - 18 996 человек, в апреле умерших было 20 650, в марте - 24 047 человек.