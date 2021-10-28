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Председатель КС отметил опасность вторжения в сферу прав человека при пандемиях

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В условиях кризиса у государства "возникает большой соблазн" пойти по пути ограничения прав граждан ради общего блага, но этот путь не всегда верен. Такое мнение высказал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в статье "Под знаком Основного Закона" в "Российской газете".

Зорькин указывает на важность интерпретации ч. 3 ст. 55 Конституции, где говорится, что "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

По мнению председателя КС, такая общая формулировка таит опасность неоправданно широкого толкования и установления на практике чрезмерных ограничений прав и свобод человека для защиты ценностей общего блага.

"Особенно если учитывать специфику российского менталитета, связанную с длительными традициями преобладания государственных и общественных интересов над личными интересами. Опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека резко возрастает в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий. В подобных ситуациях у органов государственной власти возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан в целях защиты прав и законных интересов других лиц, основ конституционного строя, обеспечения безопасности государства и т. д. Однако жизнь показывает, что этот более легкий путь далеко не всегда бывает верным. Во всяком случае, если и двигаться по нему, то не очень далеко и очень осторожно", - добавил председатель КС.

Зорькин настаивает, что вводимые федеральным законом меры борьбы с угрозами - актуальными и потенциальными - должны быть оправданы защитой конституционных ценностей, пропорциональны степени опасности и не должны вести к нарушению конституционных прав и свобод.

Он сообщил, что, исходя из понимания всей сложности проблемы, КС выработал ряд правовых позиций, касающихся допустимого ограничения прав и свобод человека и гражданина, и при этом опирался на системное толкование Конституции, собственную практику, практики ЕСПЧ и опыт европейского конституционного правосудия.

Зорькин убежден, что закрепленное в правовых позициях КС понимание критериев ограничения прав человека находится в русле общего подхода, выработанного конституционными судами Европы, а российская Конституция в обновленном виде позволяет найти разумный баланс между гарантией прав и свобод граждан и необходимостью обеспечивать все компоненты суверенного и сильного государства.

Конституционный суд Валерий Зорькин

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