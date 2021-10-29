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Песков переадресовал вопрос о задержании браконьеров, в числе которых упоминался Рашкин

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что правоохранительные органы и природоохранные ведомства должны разобраться с ситуацией, связанной с задержанием подозреваемых в браконьерстве, где упоминается фамилия депутата Госдумы Валерия Рашкина.

"Мы видели сообщения СМИ. Наверное, правоохранители и природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям", - сказал в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о задержании на территории охотничьих угодий в Саратовской области двух человек, у которых в багажнике автомобиля была обнаружена туша лося, и в этой связи упоминалось имя депутата Рашкина.

Отвечая на вопрос о том, должен ли Рашкин в случае подтверждения информации сложить с себя полномочия депутата Госдумы, Песков сказал: "Это, опять же, не наша прерогатива, это прерогатива комитета по этике Госдумы и "самого охотника".

Как сообщила ранее пресс-служба областного комитета охотничьего хозяйства, двух человек задержали на территории охотугодий Лысогорского района Саратовской области в ночь на пятницу.

"Примерно в 23:00 были услышаны выстрелы из охотничьего ружья. Найден автомобиль, при осмотре которого обнаружена туша лося. Рядом с автомобилем находились двое граждан, которые на вопросы представителей органов правопорядка отвечали, что животное обнаружено ими уже убитым и они решили его забрать себе. В машине также находились орудия разделки со следами крови", - говорится в сообщении.

В нем же отмечается, что разрешение на добычу животного охотники не предоставили. "Происшедшие события имеют признаки уголовного преступления, ст.258 УК РФ "Незаконная охота". Соответствующее заявление подано в отдел полиции", - отмечается в пресс-релизе.

Имена охотников в сообщениях не называются, однако источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что в числе охотников был, предположительно, депутат Госдумы Рашкин.

Дмитрий Песков Валерий Рашкин

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