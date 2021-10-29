КПРФ проверит информацию о причастности Рашкина к браконьерству

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В КПРФ проверяют информацию о том, что депутата Госдумы от компартии Валерия Рашкина могли задержать в охотничьих угодьях по подозрению в браконьерстве, сказал "Интерфаксу" секретарь Центрального комитета партии Александр Ющенко.

"Информация проверяется. Делать выводы пока рано. Нужно выслушать версию Рашкина", - сказал он.

Связывался ли Рашкин с лидером партии Геннадием Зюгановым, Ющенко уточнить не смог.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил "Интерфаксу", что "сведениями о том, что нарушены права Валерия Рашкина, в партии пока не располагают".

"В настоящее время никакого дела не может быть возбуждено против Рашкина - ни административного, ни уголовного, так как он имеет статус депутата Госдумы, - напомнил Синельщиков. - Даже привлечь ответственности за то, что он якобы уклонился от медосвидетельствования (в связи с предполагаемом вождением в пьяном виде - ИФ), если такое было, это можно только через Думу, так как это для этого уже должно быть судебное решение".

"Проверка вокруг ситуации, наверняка идет. Полиция имеет право проводить проверку, независимо от того, депутат или нет, не используя уголовного процесса, могут собирать объяснения и так далее, но следственные действия в отношении него проводить не могут", - добавил Синельщиков.

Утром 29 октября ГУ МВД Саратовской области и региональный комитет охотничьего хозяйства сообщили о задержании двух предполагаемых браконьеров. Поздно вечером 28 октября в одном из угодий Лысогорского района слышали выстрелы. В лес на проверку поехали инспектор от комитета и участковый. Они обнаружили машину с тушей лося в багажнике и неподалеку шкуру и не пригодившиеся части туши. В машине нашли два ножа и топор со следами крови.

Водитель машины 1955 года рождения от медосвидетельствования на опьянение отказался, о чем был составлен административный протокол.

Задержанный объяснил, что они с приятелем нашли уже убитого лося и решили его разделать и забрать. В охотничьем комитете уточнили, что разрешения на добычу они не предъявили, хотя без этого документа запрещено даже перевозить туши. В полиции возбудили дело о незаконной охоте и проверяют задержанных на причастность к этому.

Источник "Интерфакса" сказал, что среди задержанных мог быть депутат Госдумы Рашкин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле видели сообщения об этом инциденте, но комментировать их отказался.