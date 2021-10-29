Дополнительные поставки "Спутника Лайт" отправят в регионы в ближайшую неделю

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В ближайшую неделю в российские регионы будут организованы дополнительные поставки однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", чтобы удовлетворить повышенный спрос, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава РФ.

"В настоящее время увеличилось число желающих пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, соответственно в субъектах Российской Федерации вырос объем потребления вакцин, в том числе предназначенного для повторной вакцинации препарата "Спутник Лайт". Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю", - говорится в сообщении министерства.

При этом в российских субъектах есть достаточный запас двухкомпонентных вакцин против COVID-19, добавили в пресс-службе.