Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Дополнительные поставки "Спутника Лайт" отправят в регионы в ближайшую неделю

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В ближайшую неделю в российские регионы будут организованы дополнительные поставки однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", чтобы удовлетворить повышенный спрос, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава РФ.

"В настоящее время увеличилось число желающих пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, соответственно в субъектах Российской Федерации вырос объем потребления вакцин, в том числе предназначенного для повторной вакцинации препарата "Спутник Лайт". Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю", - говорится в сообщении министерства.

При этом в российских субъектах есть достаточный запас двухкомпонентных вакцин против COVID-19, добавили в пресс-службе.

Спутник Лайт Минздрав РФ

Новости по теме

Новости

Правительство Молдавии сообщили о новом договоре с "Газпромом" на пять лет

Правительство Молдавии сообщили о новом договоре с "Газпромом" на пять лет

Попова не увидела необходимости закрывать границы РФ из-за COVID-19

Попова не увидела необходимости закрывать границы РФ из-за COVID-19

Что произошло за день: пятница, 29 октября

Саратовская полиция нашла охотничий карабин на имя Рашкина на месте охоты

Безработица в РФ в сентябре вновь достигла исторического минимума в 4,3%

Безработица в РФ в сентябре вновь достигла исторического минимума в 4,3%

Голикова заявила о росте смертности в России в сентябре на 18,3% год к году

Пандемия коронавируса

Путин отправил Мурашко и его замов в регионы с тяжелой COVID-ситуацией

Трое экс-полицейских, избившие до смерти отца бойца ММА, получили до 9 лет колонии

РСПП попросил поскорее внести COVID-вакцинацию в календарь прививок

РСПП попросил поскорее внести COVID-вакцинацию в календарь прививок

Гидрометцентр ожидает в ноябре в России температуры выше многолетней нормы

Гидрометцентр ожидает в ноябре в России температуры выше многолетней нормы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });