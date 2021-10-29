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Северный флот и Западный округ отгружают кислород больницам для лечения COVID

Северный флот и Западный округ отгружают кислород больницам для лечения COVID
Архивное фото
Фото: Allison Joyce/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Северный флот России и Западный военный округ снабжают больницы в регионах сжиженным кислородом для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Северного флота, больницам Костромской области переданы более двух тонн сжиженного кислорода. "Ранее медицинская служба Северного флота организовала передачу кислорода Минздраву Архангельской области. Также Северный флот готовится предоставить кислород Республике Коми", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам военных, кислород вырабатывается специальными станциями авиационных технических баз для обеспечения полетов самолетов. Хранение и транспортировка кислорода осуществляется в жидком виде в специальных контейнерах. Кислород необходим для лечения больных коронавирусом, особенно с тяжелыми формами. Ряд регионов заявлял о нехватке кислорода.

"Накопленные запасы кислорода позволяют полностью обеспечить собственные потребности летчиков Северного флота и оказать помощь гражданским медикам", - сообщили в пресс-службе.

Западный военный округ (ЗВО) в пятницу сообщил, что свыше пяти тонн сжиженного кислорода передано больницам Воронежской области. По данным пресс-службы, всего от ЗВО в гражданские медицинские организации передано более 21 тонны сжиженного кислорода.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки регионам передано более 12 тонн сжиженного кислорода, а всего после поручения президента РФ Владимира Путина - 359 тонн.

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено более 39,8 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 1 163 умерших.

Почти 90% коек для пациентов с коронавирусом занято в России, сообщил 26 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

28 октября стало известно, что коронавирусный госпиталь снова открывают в Подмосковье на базе конгрессно-выставочного центра Минобороны РФ "Патриот".

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Северный флот Западный военный округ коронавирус

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