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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Украинские производители электроэнергии уже имеют законтрактованные объемы поставок угля из Польши, США и ЮАР, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

В ходе "часа вопросов" к правительству в Раде он заявил, что в ноябре ожидается 1,5 млн тонн отечественного угля, также вырастет доля импорта благодаря диверсификации источников поставок.

По его словам, стоимость импортного угля достигает $300 за тонну, в особенности угля, поставляемого морским путем.

Вместе с тем Галущенко заявил, что Россия ограничила транзит угля из Казахстана. Ранее пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщали, что о полной блокировке поставки угля речь не идет, ограничения на транзит связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны.

Как сообщалось, Украина в ноябре планирует импортировать 562 тыс. тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн будут поставлены в адрес ПАО "Центрэнерго".

Украина США Польша ЮАР

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