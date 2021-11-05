Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Украинские производители электроэнергии уже имеют законтрактованные объемы поставок угля из Польши, США и ЮАР, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

В ходе "часа вопросов" к правительству в Раде он заявил, что в ноябре ожидается 1,5 млн тонн отечественного угля, также вырастет доля импорта благодаря диверсификации источников поставок.

По его словам, стоимость импортного угля достигает $300 за тонну, в особенности угля, поставляемого морским путем.

Вместе с тем Галущенко заявил, что Россия ограничила транзит угля из Казахстана. Ранее пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщали, что о полной блокировке поставки угля речь не идет, ограничения на транзит связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны.

Как сообщалось, Украина в ноябре планирует импортировать 562 тыс. тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн будут поставлены в адрес ПАО "Центрэнерго".