Прокуратура начала проверку информации о разливе нефтепродуктов в Авачинской бухте

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по информации в соцсетях о загрязнении нефтепродуктами акватории Авачинской губы Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в субботу.

"К проверке привлечены специалисты контролирующих органов. Прокуратура проверит соблюдение требований природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования