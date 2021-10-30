Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Прокуратура начала проверку информации о разливе нефтепродуктов в Авачинской бухте

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по информации в соцсетях о загрязнении нефтепродуктами акватории Авачинской губы Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в субботу.

"К проверке привлечены специалисты контролирующих органов. Прокуратура проверит соблюдение требований природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования

Камчатка Петропавловск-Камчатский

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Забайкальском крае ввели новые ограничения на период нерабочей недели

В Забайкальском крае ввели новые ограничения на период нерабочей недели

В ДТП с "Камазом" в Ингушетии погибли женщина с младенцем и пострадали восемь детей

США подтвердили рыночный статус экономики РФ. Обобщение

Правительство Молдавии сообщило о новом договоре с "Газпромом" на пять лет

Правительство Молдавии сообщило о новом договоре с "Газпромом" на пять лет

Попова не увидела необходимости закрывать границы РФ из-за COVID-19

Попова не увидела необходимости закрывать границы РФ из-за COVID-19

Что произошло за день: пятница, 29 октября

Саратовская полиция нашла охотничий карабин на имя Рашкина на месте охоты

Безработица в РФ в сентябре вновь достигла исторического минимума в 4,3%

Безработица в РФ в сентябре вновь достигла исторического минимума в 4,3%

Голикова заявила о росте смертности в России в сентябре на 18,3% год к году

Пандемия коронавируса

Путин отправил Мурашко и его замов в регионы с тяжелой COVID-ситуацией

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });