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Ученые оценят экосистему Камчатки после "красных приливов" в прошлом году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) отправились в экспедицию на Камчатку, чтобы продолжить исследование экологической обстановки в районах массовой гибели гидробионтов после "красного прилива" осенью 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Мы намерены выяснить, в каком состоянии сейчас находится морская биота спустя год после экологического происшествия на Камчатке, присутствуют ли сегодня в воде какие-либо антропогенные вещества или биотоксины природного происхождения, в обоих случаях способные причинить вред морским организмам и здоровью человека. Таким образом, нам важно понять есть ли изменения в положительную сторону в морских экосистемах по сравнению с предыдущим годом", - приводятся в сообщении слова директора Института Мирового океана ДВФУ Кирилла Винникова.

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Экспедиция продлится до 21 октября, ученые соберут пробы фито- и зоопланктона, морских беспозвоночных и рыб для изучения возможных последствий вредоносного цветения воды. Кроме того, группа проведет гидрохимический и микробиологический анализы воды и донных осадков. План экспедиции включает работу на судне и на побережье в Авачинской губе, на Халактырском пляже, бухте Спасения, а также на западном побережье Камчатки вблизи поселка Озерновский, добавил Винников. По итогам экспедиции будет подготовлен отчет об экологическом состоянии морских экосистем юго-восточного и юго-западного побережий Камчатки. Осенью прошлого года специалисты ДВФУ подключились к расследованию причин экологического происшествия на Камчатке.

Как сообщалось, на Камчатке в конце сентября 2020 года местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания. В качестве одной из приоритетных версий явления ученые называли так называемый красный прилив - опасное явление, вызванное скоплением микроскопических водорослей, выделяющих токсины.

Позднее вице-президент РАН Андрей Адрианов подтвердил, что причиной массовой гибели животных на Камчатке стали природные факторы - воздействие токсинов, выделяемых микроводорослями, а также образование массовых заморов на морском дне из-за существенного обеднения воды кислородом.

Камчатка ДВФУ

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