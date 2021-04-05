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На Камчатке возродят службу спасения морских млекопитающих

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - На Камчатке будет воссоздана существовавшая в советское время Служб спасения морских млекопитающих и наблюдения за ними, объявила краевая администрация.

Экологическая катастрофа на Камчатке

Чиновники начнут ее создавать вместе с Кроноцким заповедником и волонтерами, затем будет налажена ее систематическая работа, сказал через пресс-службу губернатор региона Владимир Солодов.

По его словам, особое внимание служба будет уделять млекопитающим, которые застревают в сетях или у которых возникают проблемы из-за попавшего в океан пластика и других предметов человеческого происхождения. Губернатор отметил, что для таких ситуаций региону потребуются "усыпляющие вещества, которые имеют повышенные требования и, к сожалению, на территории России не производятся". Солодов уже обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой помочь Камчатке получить разрешение на ввоз этих анестетиков. По его словам, вице-премьер уже обещал дать соответствующие поручения Россельхознадзору.

Также Солодов напомнил о лежбище сивучей в Петропавловске-Камчатском, которые страдают из-за того, что их пытаются кормить туристы. Он сообщил, что из-за этого уже решено закрыть для посетителей пирс у бухты Моховой, для системного решения проблемы чиновники обдумают возможность создать там особо охраняемую природную территорию.

В конце сентября 2020 года серферы Камчатки рассказали, что океанская вода на Халактырском пляже изменила цвет и что люди там жаловались на ухудшение состояния здоровья, химические ожоги глаз. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах. Сотрудники Кроноцкого заповедника совместно со специалистами Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обследовали акваторию Авачинского залива и обнаружили, что там погибло до 90% донной живности.

Ближе к концу октября в Минприроды заявили, что причиной экокатастрофы, по мнению ученых, стал природный фактор - токсичность водорослей.

Экологическая катастрофа на побережье Камчатки

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Камчатка Владимир Солодов Петропавловск-Камчатский Виктория Абрамченко Россельхознадзор

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