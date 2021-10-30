СК возбудил дело против участницы съемок на фоне Исаакиевского собора

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы Петербурга возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148) в отношении 30-летней женщины, которая снялась частично обнаженной на фоне Исаакиевского собора.

"Подозреваемая, находясь у православного храма - ГМП "Исаакиевский собор", действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела", - сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Фотография и видеозапись съемки были размещены в интернете.

Ранее в субботу стало известно о задержании женщины, которая позировала в стрингах и футболке на фоне Исаакиевского собора. В пресс-службе Исаакиевского собора заявили, что не собираются обращаться в правоохранительные органы из-за снимка.

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