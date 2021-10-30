Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Петербурге задержали вероятную участницу непристойной съемки у Исаакиевского собора

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге полицейские задержали предполагаемую участницу откровенной съемки на фоне Исаакиевского собора, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД в субботу.

Там уточнили, что участница съемки - 31-летняя местная жительница.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на фотографию женщины в трусах, позировавшей у Исаакиевского собора, потребовав от властей принять меры.

Накануне сообщалось, что Тверской суд Москвы вынес приговор участникам скандальной фотосессии на фоне собора Василия Блаженного. Блогера из Таджикистана Руслани Талабджона (Руслана Бобиева) и модель Анастасию Чистову (Асю Акимову) приговорили к десяти месяцам колонии общего режима по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). Поводом для суда стала публикация фотографии, на которой подсудимые имитировали оральный секс, девушка была в куртке с надписью "полиция" на спине.

Ранее 1 октября Замоскворецкий суд постановил выдворить Бобиева из России за нарушение режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП) и оштрафовал его на 5000 рублей. Кроме того, он и Акимова получили по десять суток ареста за неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

Петербург Исаакиевский собор

Новости по теме

Новости

В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19

В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19

Патрушев заявил о готовности РФ хранить отработанное ядерное топливо из других стран

Умер диктор Игорь Кириллов

Умер диктор Игорь Кириллов

Приставы начали процедуру принудительного взыскания с Facebook 17 млн рублей

Пандемия коронавируса

В Забайкальском крае ввели новые ограничения на период нерабочей недели

В Забайкальском крае ввели новые ограничения на период нерабочей недели

В ДТП с "Камазом" в Ингушетии погибли женщина с младенцем и пострадали восемь детей

США подтвердили рыночный статус экономики РФ. Обобщение

Правительство Молдавии сообщило о новом договоре с "Газпромом" на пять лет

Правительство Молдавии сообщило о новом договоре с "Газпромом" на пять лет

Попова не увидела необходимости закрывать границы РФ из-за COVID-19

Попова не увидела необходимости закрывать границы РФ из-за COVID-19

Что произошло за день: пятница, 29 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });