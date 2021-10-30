В Петербурге задержали вероятную участницу непристойной съемки у Исаакиевского собора

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге полицейские задержали предполагаемую участницу откровенной съемки на фоне Исаакиевского собора, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД в субботу.

Там уточнили, что участница съемки - 31-летняя местная жительница.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на фотографию женщины в трусах, позировавшей у Исаакиевского собора, потребовав от властей принять меры.

Накануне сообщалось, что Тверской суд Москвы вынес приговор участникам скандальной фотосессии на фоне собора Василия Блаженного. Блогера из Таджикистана Руслани Талабджона (Руслана Бобиева) и модель Анастасию Чистову (Асю Акимову) приговорили к десяти месяцам колонии общего режима по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). Поводом для суда стала публикация фотографии, на которой подсудимые имитировали оральный секс, девушка была в куртке с надписью "полиция" на спине.

Ранее 1 октября Замоскворецкий суд постановил выдворить Бобиева из России за нарушение режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП) и оштрафовал его на 5000 рублей. Кроме того, он и Акимова получили по десять суток ареста за неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).