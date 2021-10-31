Двух девочек нашли убитыми в Кызыле

Подозреваемый уже задержан

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Тувы задержали 23-летнего мужчину по подозрению в убийстве двух девочек, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в воскресенье.

"Сегодня в правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение об обнаружении у дома №37/3 по улице Лопсанчапа двух девочек с множественными травмами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а четырнадцатилетняя - позднее в медицинском учреждении", - говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних (п.п."а, в" ч.2 ст.105 УК РФ). Подозреваемый, уроженец Тес-Хемского района Тувы, ранее был судим по нескольким статьям УК РФ.