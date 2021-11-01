Подозреваемый в убийстве двух девочек в Туве находился в федеральном розыске

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина, которого подозревают в убийстве двух девочек в городе Кызыл в Туве, скрывался от правоохранительных органов, сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник.

"Задержанный находился в федеральном розыске, данный гражданин снимал комнату у матери девочек", - говорится в сообщении.

Также, по данным мэрии Кызыла, мать погибших была ранее судима и состояла на учете полиции Хакасии, так как в феврале 2021 года написала заявление о том, что переезжает в Абакан в связи с учебой. О своем пребывании в Кызыле полиции она не сообщила.

"Официально несовершеннолетние воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе, по предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки о передаче девочек родной матери не были уведомлены", - добавляет пресс-служба.

Как сообщалось, в воскресенье сотрудники правоохранительных органов Тувы задержали 23-летнего мужчину по подозрению в убийстве двух девочек в Кызыле. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). Подозреваемый, уроженец Тес-Хемского района Тувы, ранее был судим по нескольким статьям УК РФ.