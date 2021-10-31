Лавров рассказал о нацеленности Байдена на дальнейшие контакты с Путиным

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент США Джо Байден во время их беседы "на полях" саммита G20 в Риме обозначил нацеленность на дальнейшие контакты с российским лидером Владимиром Путиным, обсуждалась возможность их проведения в обозримой перспективе.

"Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину, подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты", - сказал Лавров съемочной группе журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, стороны также обсудили то, "как эти контакты в обозримой перспективе выстроить".

"Я уже президенту передал об этом, думаю, что это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков", - добавил Лавров.

Саммит лидеров G20 проходит в Риме 30-31 октября. Лавров сообщал, что "на полях" саммита у него состоялась беседа с президентом США Джо Байденом.